Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu

        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu

        İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri, hafta sonu binlerce kitapseveri ağırlıyor. Cumartesi günü birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerinin yer aldığı organizasyona her yaştan kitapsever adeta akın etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu

        İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri, hafta sonu binlerce kitapseveri ağırlıyor. Cumartesi günü birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerinin yer aldığı organizasyona her yaştan kitapsever adeta akın etti.

        İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri, final günlerinde ilk günkü heyecanla devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü başlayan ve 8 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan organizasyon, geride kalan 9 günde her yaştan kitapseverin buluşma noktası oldu. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan İnegöl Kitap Günleri, 7 Kasım Cumartesi günü hem misafir edilen yazarlar hem de binlerce kitapseverin akın etmesiyle adeta şölen yerine döndü.

        REKLAM

        Son hafta sonu yoğun ilgi

        10 günlük organizasyonda 145 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitabın kitapseverlerle buluştuğu İnegöl Kitap Günleri, 7 Kasım Cumartesi günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Hafta sonu olması nedeniyle daha çok ailelerin ziyaret ettiği Kitap Günleri, 7'den 77'ye her yaştan kitapseverin buluşma noktası oldu. Haftanın yorgunluğunu kitapların ve kültürel etkinliklerin arasında geçirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte fuar alanını ziyaret ederek hem kitap alışverişi yaptı hem de düzenlenen yazar buluşmalarına katıldı. 7 Kasım Cumartesi günü İnegöl Kitap Günlerinde Oytun Erbaş, Mert Arık, Nurullah Genç, Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Canten Kaya ve Kahraman Tazeoğlu başta olmak üzere pek çok değerli yazar söyleşi ve imza günüyle sevenleriyle buluştu. Hem söyleşilerde salonlar dolup taştı hem de imza almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

        REKLAM

        Final günü yine büyük bir şölene ev sahipliği yapacak

        10. İnegöl Kitap Günleri, bugün (8 Kasım Pazar) itibariyle final yapacak. Hafta sonu olması nedeniyle Kitap Fuarının İnegöl dışında çevre il ve ilçelerden de misafirlerini ağırlaması beklenirken, organizasyon kapsamında bugün 14.00'da Sertaç Abi, 15.00'da İsmail Hakkı Aydın, 16.00'da Hatice Nur Ege ve 17.00'da da Dilek Cesur kitapseverlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu
        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Yüzde 99'u biz yaptık, onlar yüzde...
        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Yüzde 99'u biz yaptık, onlar yüzde...
        Yemek artıkları sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüşüyor
        Yemek artıkları sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüşüyor
        Nefes darlığının kısır döngüsünü 'Pulmoner Rehabilitasyon' ile kırın
        Nefes darlığının kısır döngüsünü 'Pulmoner Rehabilitasyon' ile kırın