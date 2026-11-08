İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri, hafta sonu binlerce kitapseveri ağırlıyor. Cumartesi günü birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerinin yer aldığı organizasyona her yaştan kitapsever adeta akın etti.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. İnegöl Kitap Günleri, final günlerinde ilk günkü heyecanla devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü başlayan ve 8 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan organizasyon, geride kalan 9 günde her yaştan kitapseverin buluşma noktası oldu. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan İnegöl Kitap Günleri, 7 Kasım Cumartesi günü hem misafir edilen yazarlar hem de binlerce kitapseverin akın etmesiyle adeta şölen yerine döndü.

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Son hafta sonu yoğun ilgi

10 günlük organizasyonda 145 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitabın kitapseverlerle buluştuğu İnegöl Kitap Günleri, 7 Kasım Cumartesi günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Hafta sonu olması nedeniyle daha çok ailelerin ziyaret ettiği Kitap Günleri, 7'den 77'ye her yaştan kitapseverin buluşma noktası oldu. Haftanın yorgunluğunu kitapların ve kültürel etkinliklerin arasında geçirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte fuar alanını ziyaret ederek hem kitap alışverişi yaptı hem de düzenlenen yazar buluşmalarına katıldı. 7 Kasım Cumartesi günü İnegöl Kitap Günlerinde Oytun Erbaş, Mert Arık, Nurullah Genç, Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Canten Kaya ve Kahraman Tazeoğlu başta olmak üzere pek çok değerli yazar söyleşi ve imza günüyle sevenleriyle buluştu. Hem söyleşilerde salonlar dolup taştı hem de imza almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Final günü yine büyük bir şölene ev sahipliği yapacak

10. İnegöl Kitap Günleri, bugün (8 Kasım Pazar) itibariyle final yapacak. Hafta sonu olması nedeniyle Kitap Fuarının İnegöl dışında çevre il ve ilçelerden de misafirlerini ağırlaması beklenirken, organizasyon kapsamında bugün 14.00'da Sertaç Abi, 15.00'da İsmail Hakkı Aydın, 16.00'da Hatice Nur Ege ve 17.00'da da Dilek Cesur kitapseverlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelecek.