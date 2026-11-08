AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Yüzde 99'u biz yaptık, onlar yüzde 1'e takıldı" Gürkan'dan muhalefete hastane tepkisi: "630 yataklık artışı görmezden geliyorlar"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da yapılan hizmetler üzerinden muhalefete yüklendi. Yapılanların yüzde 99'unun görmezden gelindiğini, tartışmaların kalan yüzde 1 üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Ala, "Biz o yüzde 1'i de yaparız" mesajı verdi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi üzerinden yürütülen tartışmalara yatak kapasitesi ve teknik donanım rakamlarıyla yanıt verdi.

AK Parti 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve çok sayıda partili katıldı.

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Konuşmasında Bursa'da hayata geçirilen yatırımlara ve hizmetlere dikkat çeken Efkan Ala, yapılan çalışmaların büyük bölümünün görmezden gelindiğini ifade etti. Hizmetlerin yüzde 99'unun ortada olduğunu, tartışmaların ise kalan yüzde 1 üzerinden yürütüldüğünü belirten Ala, muhalefetin eleştirilerine rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ala, konuşmasında kamu kaynaklarının korunmasına da değinerek, "Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız. Hele hele bunların gayri ahlaki yoldan, vicdana aykırı bir biçimde elde edilmesinin AK Parti politikalarında yeri yoktur" dedi.

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise Bursa'da tartışma konusu olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastanenin bin 315 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Gürkan, Çekirge Devlet Hastanesi'nin 535, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ise 150 yatak kapasitesi bulunduğunu hatırlattı.

Yeni hastaneyle birlikte Bursa sağlık sistemine 630 yataklık ilave kapasite kazandırıldığını ifade eden Gürkan, hastaneler kapatılıyormuş gibi bir algı oluşturulmasına tepki gösterdi. Gürkan, "Bizim açtığımız hastanenin yatak kapasitesi bin 315. Yani 630 yatak daha fazla kapasite eklemiş durumdayız. Buna rağmen hastaneler kapatılıyormuş gibi gösterilmesini kamuoyuna ve yapılan hizmete büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz" diye konuştu.

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Yeni hastanede farklı sağlık kuruluşlarının hizmetlerinin bir araya getirilmesinin planlandığını belirten Gürkan, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin bir bölümünün, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin bazı birimlerinin ve İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de yeni hastaneye aktarılacağını söyledi.

Hastanenin teknik donanımına ilişkin de bilgi veren Gürkan, tesiste 32 ameliyathane, 232 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz ünitesi ve 84 kemoterapi ünitesi bulunduğunu kaydetti.