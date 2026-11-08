BUÜ'den tarımsal güneş enerjisi sistemleri için iş birliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile CW Enerji arasında, tarımsal alanlarda güneş enerjisi kullanımını artırmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla iş birliği ve bağış protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, firma tarafından BUÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde dikey güneş paneli sistemi (CW Enerji TarımGES) bedelsiz olarak kurulacak, mülkiyeti üniversiteye devredilecek ve sistem üzerinden ortak ARGE, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütülecek.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile CW Enerji Plus Bursa Genel Müdürü Alperen Elmalı'nın imzasıyla hayata geçen protokol töreninde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Genel Sekreter Mehmet Aydemir, Proje Koordinatörü Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Taşkın ve kurum temsilcileri hazır bulundu.

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"Proje bazlı çalışmalar üniversitemize büyük katkı sağlıyor"

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitesanayi iş birliğini son derece önemsediklerini belirterek, genel çerçeveli anlaşmaların aksine iş birliğinin doğrudan projeye odaklı olmasının kendilerini çok daha fazla mutlu ettiğini vurguladı. Bursa'nın konvansiyonel sanayinin yanı sıra gelişmiş bir tarım toprak yapısına da sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu protokolün tarımsal endüstri ile üniversitenin bilgi ve tecrübesini buluşturması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Proje odaklı çalışmaların üniversiteye fon sağlama ve araştırmacı havuzunu genişletme anlamında büyük katkılar sunduğunu belirten Rektör Yılmaz, projede emeği geçen CW Enerji firmasına, Onur Taşkın'a ve üniversite yönetimine teşekkür ederek ilerleyen süreçte Horizon gibi uluslararası projelerde de iş birliklerinin artması temennisinde bulundu.

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"Yenilenebilir enerji birikimimizi sahaya aktarıyoruz"

CW Enerji Plus Bursa Genel Müdürü Alperen Elmalı ise üniversite ile ortak bir projede yer almaktan ve akademisyenlerin gayretlerine destek vermekten büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Bursa'da düzenlenen tarım fuarlarında çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Elmalı, teknoloji üreten bir firma olarak Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulacak TarımGES sistemi sayesinde akademinin ARGE altyapısını güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimini sahaya aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Üniversite ile yapılan bu iş birliğinin tarım ve teknoloji alanındaki yerli üretime büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Elmalı, sürece katkı sunan tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.

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"Araştırma altyapımızı güçlendirerek yeni projelere kapı açacağız"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Onur Taşkın da konuşmasında, uzun süredir CW Enerji firmasıyla üzerinde çalıştıkları ve Türkiye'de tarımsal arazilerde güneş enerjisi kullanımı ile dikey güneş paneli sistemlerinin (TarımGES) uygulanması bakımından ilk olacak bu sürecin nihayete erdiğini belirtti. Kurulacak hibe sistemin üniversitenin araştırma altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Taşkın, bu altyapının İngiltere'deki Reading Üniversitesi ortaklığında yürütülen Horizon projesi gibi uluslararası ölçekteki yeni çalışmalara da zemin hazırlayacağını belirterek sürece katkı sunan rektörlüğe, dekanlığa ve firma yetkililerine teşekkür etti.

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Tören, protokolün imzalanmasının ardındangerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.