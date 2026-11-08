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        Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu

        Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde sinyal vermeden ani manevrayla orta şeritten sağa dönmek isteyen sürücü, sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu

        Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde sinyal vermeden ani manevrayla orta şeritten sağa dönmek isteyen sürücü, sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

        Kaza, Bursa Ankara Yolu Caddesi'nin İzmir istikameti, Davutdede metro istasyonu önünde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan bir otomobil, sinyal vermeden ani manevrayla sağa dönmek istedi. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjün üzerine çıktı.

        Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orta şeritte ilerleyen otomobilin aniden sağa yönelerek diğer araca çarptığı ve otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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