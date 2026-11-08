Bursa'da İncesaz grubu konser verdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İncesaz grubu konser verdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İncesaz grubu konser verdi.
Yıldırım Belediyesince Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "İncesaz'dan Nağmeler" konseri ilgi gördü.
İncesaz, Türk müziğinin seçkin eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi.
Grup, "Firar", "Fikrimin İnce Gülü", "Geçsin Günler", "Fotoroman" ve "Bir Çapkın" gibi eserleri müzikseverlerle seslendirdi.
Konserin sonunda Yıldırım Belediyesi tarafından İncesaz grubuna çiçek takdim edildi.
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