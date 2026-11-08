İnegöl'de otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki 16 K 8768 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönde takla atarak ters şekilde durabildi.

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