Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi

Çuvallarda siyah poşetlere sarılarak ambalajlanmış bozuk tavuk etleri bulunduğunu fark eden güvenlik görevlileri, durumu Terminal Zabıta Amirliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polise bildirdi.

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