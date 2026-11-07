Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi
Adana'dan otobüsle Bursa'ya getirilen yaklaşık 1 ton bozuk tavuk eti, belediye ekiplerince imha edildi.
Adana'dan otobüsle Bursa'ya getirilen yaklaşık 1 ton bozuk tavuk eti, belediye ekiplerince imha edildi.
Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 6 çuvalla gelen kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.
Çuvallarda siyah poşetlere sarılarak ambalajlanmış bozuk tavuk etleri bulunduğunu fark eden güvenlik görevlileri, durumu Terminal Zabıta Amirliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polise bildirdi.
Ekipler, incelemenin ardından son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin imha edilmesine karar verdi.
Yaklaşık 1 ton tavuk eti ekiplerin gözetiminde imha edilirken, ürünleri getiren kişi hakkında işlem yapıldı.
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