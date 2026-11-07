Bursa'da 5 şüphelinin silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin montlarının kapüşonlarıyla kendilerini gizleyerek olay yerine geldiği, bir şüphelinin gözcülük yaptığı sırada 4 şüphelinin ikamete ve otomobillere ateş açıp koşarak kaçtıkları anlar yer aldı.

Yapılan incelemelerin ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yavuzselim Mahallesi 1. Burgu Sokak'ta gece saatlerinde 5 şüpheli, tabancalarla bir ikamete ve 2 otomobile ateş açtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 şüphelinin bir ikamete ve 2 otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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