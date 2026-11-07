Bursa'da sokak ortasında kurşun yağmuru… İki grup çatıştı, o anlar kamerada

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. İki grubun birbirlerine peş peşe ateş açtığı olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.