Yenişehir'e Kosova'dan kardeş şehir

Yenişehir Belediyesi ile Kosova'nın FushKosov Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması, Yenişehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Yenişehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla önemli bir adım daha attı. Belediye Meclisi'nde görüşülen kardeş şehir teklifi, tüm meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Yenişehir ile Kosova'nın FushKosov kenti arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının önü açıldı.Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kardeş şehir kararının iki kent arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Balkanlar, ortak tarihimizin ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Kosova ile geçmişten bugüne uzanan güçlü gönül bağlarımız var. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kardeş şehir kararıyla bu bağları daha da güçlendireceğiz. FushKosov ile kültür, eğitim, turizm ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.