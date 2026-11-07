Aile Okulu'nda "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri gerçekleştirildi

İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle düzenlenen Aile Okulu programının altıncı hafta seminerinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, "Mutlu ve Huzurlu Aile" konusuyla İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi ile Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu Programı, aile yapısının güçlendirilmesi ve aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik seminerlerle devam ediyor. 7 haftalık seminer serisinin altıncı haftasında, Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Hasan Aydın, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ailede huzur ve mutluluğun şifreleri paylaşıldı

Seminer, Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’ın konuşmacı olduğu seminerde, ailede huzur ve mutluluğun şifreleri salondaki vatandaşlarla paylaşıldı. Ailede huzur ve mutluluğu 4 ayet temeli üzerinden anlatan Ramazan Kayan, aile bireyleri arasındaki iletişimin önemi ve aile bağlarının güçlendirilmesinde birlikte geçirilen zamanın rolüne dikkat çekti.

Seminer sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’a günün anısına hediye takdimi gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Okulu programlarının 13 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek "Eşlerin Birbirine Karşı Hak ve Sorumlulukları" semineri ile son bulacağı hatırlatıldı.