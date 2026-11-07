Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Aile Okulu'nda "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri gerçekleştirildi

        Aile Okulu'nda "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri gerçekleştirildi

        İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle düzenlenen Aile Okulu programının altıncı hafta seminerinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, "Mutlu ve Huzurlu Aile" konusuyla İnegöllülerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Aile Okulu'nda "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri gerçekleştirildi

        İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle düzenlenen Aile Okulu programının altıncı hafta seminerinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, "Mutlu ve Huzurlu Aile" konusuyla İnegöllülerle buluştu.

        İnegöl Belediyesi ile Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu Programı, aile yapısının güçlendirilmesi ve aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik seminerlerle devam ediyor. 7 haftalık seminer serisinin altıncı haftasında, Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu ve Huzurlu Aile" semineri Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Hasan Aydın, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Ailede huzur ve mutluluğun şifreleri paylaşıldı

        Seminer, Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’ın konuşmacı olduğu seminerde, ailede huzur ve mutluluğun şifreleri salondaki vatandaşlarla paylaşıldı. Ailede huzur ve mutluluğu 4 ayet temeli üzerinden anlatan Ramazan Kayan, aile bireyleri arasındaki iletişimin önemi ve aile bağlarının güçlendirilmesinde birlikte geçirilen zamanın rolüne dikkat çekti.

        Seminer sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan’a günün anısına hediye takdimi gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Okulu programlarının 13 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek "Eşlerin Birbirine Karşı Hak ve Sorumlulukları" semineri ile son bulacağı hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Yenişehir'e Kosova'dan kardeş şehir
        Yenişehir'e Kosova'dan kardeş şehir
        BTSO'ya önemli ziyaret BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: "Bursa'ya em...
        BTSO'ya önemli ziyaret BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: "Bursa'ya em...
        Osmangazi'de yapay zekanın insanlığın geleceğine etkisi konuşuldu Osmangazi...
        Osmangazi'de yapay zekanın insanlığın geleceğine etkisi konuşuldu Osmangazi...
        Komşusundan aldığı mantarı yiyen kadın öldü
        Komşusundan aldığı mantarı yiyen kadın öldü
        Bursa'da mantar can aldı... Bursa'da komşularından aldığı mantarı yiyen kad...
        Bursa'da mantar can aldı... Bursa'da komşularından aldığı mantarı yiyen kad...
        Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi...Tarihi geçmiş tavukları şehirlera...
        Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi...Tarihi geçmiş tavukları şehirlera...