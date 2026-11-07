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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi...Tarihi geçmiş tavukları şehirlerarası otobüsle taşıdılar 800 kilometre öteden Bursa'ya gelen tarihi geçmiş tavuk etleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı Bantlanmış kolideki tarihi geçmiş tavuklar belediye ekiplerince imha edildi

        Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi...Tarihi geçmiş tavukları şehirlerarası otobüsle taşıdılar 800 kilometre öteden Bursa'ya gelen tarihi geçmiş tavuk etleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı Bantlanmış kolideki tarihi geçmiş tavuklar belediye ekiplerince imha edildi

        Bursa'da bir gıda skandalına dur denildi. 800 kilometre ötedeki Adana'da şehirlerarası otobüsle kente getirilen altı çuval tarihi geçmiş tavuk, terminalde büyükşehir güvenlik ve zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yavuzselim'de bir işyerine götürülmek istenen çuval çuval 1 ton tarihi geçmiş tavuk imha edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Bursa'da gıda skandalı son anda önlendi...Tarihi geçmiş tavukları şehirlerarası otobüsle taşıdılar 800 kilometre öteden Bursa'ya gelen tarihi geçmiş tavuk etleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı Bantlanmış kolideki tarihi geçmiş tavuklar belediye ekiplerince imha edildi

        Bursa'da bir gıda skandalına dur denildi. 800 kilometre ötedeki Adana'da şehirlerarası otobüsle kente getirilen altı çuval tarihi geçmiş tavuk, terminalde büyükşehir güvenlik ve zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yavuzselim'de bir işyerine götürülmek istenen çuval çuval 1 ton tarihi geçmiş tavuk imha edildi.

        Olay sabah 08.50 sıralarında Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Adana'dan otobüsle siyah poşetlerle sarılmış ve streçle ambalajlanmış vaziyette gelen ürünler terminal güvenliğinin gözünden kaçmadı. Güvenlik ekipleri sarılı şekilde toplam altı çuvalı açtıklarında tarihi geçmiş tavuk etlerini tespit etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik ekiplerinin durumu polise bildirmesinin ardından halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bildirildi. İhbar üzerine terminale Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından tarihi geçmiş tavuk etlerinin imha edilmesine karar verildi. Karar doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri imha işlemini gerçekleştirmek için terminale geldi. Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde, emniyet güçlerinin ve zabıta ekiplerinin katılımı ve gözetimi altında altı çuval tavuk etinin imha işlemi eksiksiz olarak tamamlandı.

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        Edinilen bilgiye göre Adana'dan otobüsle gelen tarihi geçmiş tavuk etlerinin Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde bir işletmeye getirildiği öğrenildi. Bir tona yakın olduğu belirtilen tavuk etlerinin hem sok kullanma tarihlerinin geçtiği hem de uygunsuz taşıma şartlarında taşındığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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