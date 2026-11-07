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        Nilüfer'de iş buluşması

        Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen istihdam buluşmasında 208 vatandaş iş başvurusu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Nilüfer'de iş buluşması

        Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen istihdam buluşmasında 208 vatandaş iş başvurusu yaptı.

        Nilüfer Belediyesi, iş arayan vatandaşların istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmak ve işverenlerle buluşmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde hayata geçirilen organizasyonda, iş arayan vatandaşlar ile sektör temsilcileri bir araya geldi. İş arayanlara mesleki deneyimlerini ve yetkinliklerini doğrudan işverene ulaştırma fırsatı sunan buluşma, istihdama katkı sağlayan önemli bir adım oldu.

        ARC Güvenlik iş birliğiyle gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlar firma yetkililerine doğrudan özgeçmişlerini iletti. Belirlenen branşlarda değerlendirilmek üzere toplam 208 vatandaş başvuru yaptı.

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