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        Uludağ'da kar yağışı

        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu zirvede, yağışın aralıklarda devam etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Uludağ'da kar yağışı

        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu zirvede, yağışın aralıklarda devam etmesi bekleniyor.

        Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte 1'inci ve 2’nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü. Yolların kapanmaması için Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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