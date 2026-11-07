Bursa'da kaçak avcılığa suçüstü 23 çuval su ürünü kurtarıldı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, yasak bölgede avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında ele geçirilen 23 çuval su ürünü ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gerekli işlemlerin ardından su ürünleri yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

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