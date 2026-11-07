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        Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik Yeniden kanat çırpacakları günü bekliyorlar

        Bursa'da bitkin ve yaralı halde bulunan pelikan ile gri balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik Yeniden kanat çırpacakları günü bekliyorlar

        Bursa’da bitkin ve yaralı halde bulunan pelikan ile gri balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedaviye alındı.

        Bursa’da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren DKMP ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Bitkin ve yaralı halde bulunan bir pelikan ile gri balıkçıl kuşu ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde tedavileri devam eden iki kuşun yeniden sağlığına kavuşması için çalışma yürütülüyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından pelikan ve gri balıkçılın yeniden doğal yaşamlarına dönerek özgürce kanat çırpmasını hedefliyor.

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        DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yaralı kuşların kurtarılmasında duyarlı vatandaşların ihbarlarının önemli rol oynadığına dikkat çekilerek, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

        Ekiplerin yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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