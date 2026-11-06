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        Bursa'da kullanılmayan tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Bursa'da kullanılmayan tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Bugün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Gün Sokak’ta bulunan kullanılmayan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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