Gürsu'da vatandaşlara ücretsiz doğalgaz tesisat dönüşümü sağlanıyor

Gürsu Belediyesi, hava kalitesini iyileştirecek ve aynı zamanda vatandaşların yaşam konforlarını arttıracak doğalgaz tesisat dönüşümü ve yapımını içeren projenin ikinci etabını başlattı. Geçen yıl Gürsu'da ilki tamamlanan Hava Kalitesini İyileştirme Projesi'nin 2.etabı başladı.

100'den fazla evde doğalgaza geçiş sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destek ve katkıları ile ilçedeki doğalgazı olmayan evlere tesisat döşeme ve dönüşüm işini üstlenen Gürsu Belediyesi 2025 yılında 50'den fazla eve doğalgaz ulaşmasını sağladı. Bakanlığın öncülük ettiği proje sayesinde 2026 yılı sonunda yine 50'den fazla eve doğalgaz ulaşacak.

REKLAM

Hava kirliliğini azaltmak ve haneleri temiz yakıtla buluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı projeyi yakından takip eden ve alınan toplam 17 Milyon TL tutarındaki hibeyi vatandaşlara en adil ve doğru şekilde ulaştıran Gürsu Belediyesi belirlenen kriterlere göre önce analiz, sonra kriter belirleme süreçlerini tamamlıyor ve kriterlere uyan hanelerde başlattığı işlemleri hızlıca tamamlıyor.

"Hava kalitesi iyileşiyor, yürekler ve evler ısınıyor"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Doğaya katkı, vatandaşa destek sunabilecek en faydalı projelerden birinin ikinci etabını başlatıyoruz. Geçtiğimiz yılı da sayarsak Gürsu'da, bakanlığımızın öncülüğü ve destekleri ile 100'den fazla evi doğalgaza kavuşturuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kütük'ün öncülüğünde vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Hem Bakanımıza hem de emeği geçen tüm kıymetli insanlara teşekkür ederim" dedi.