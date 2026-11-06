İnegöl Belediyesi'nden kedilere ücretsiz kısırlaştırma desteği

İnegöl Belediyesi, sahipsiz kedi popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçmek, hayvan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ortak yaşam alanlarında bakılan dişi kedilere yönelik ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattı.

İnegöl Belediyesi, hayvan sağlığını korumak ve kontrolsüz hayvan popülasyonunun önüne geçmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sitelerden alışveriş merkezlerine, okullardan kamu kurumlarına kadar pek çok ortak yaşam alanında bakımı üstlenilen ancak belli başlı sahibi olmayan dişi kedilerin kısırlaştırma işlemleri İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Birlikte yaşadığımız alanlarda sağlıklı ve kontrollü popülasyon

Özellikle ortak kullanım alanlarında yaşayan ve vatandaşlar tarafından beslenip bakımı yapılan sahipsiz kedilerin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçilmesini hedefleyen çalışma ile hem hayvanların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamaları hem de çevre sağlığının korunması amaçlanıyor. Uygulamadan; siteler, alışveriş merkezleri, okullar, yurt ve pansiyonlar, hastaneler, sağlık merkezleri, camiler ile kamu kurum ve kuruluşları faydalanabilecek.

Başvuru ve yararlanma şartları

Ücretsiz kısırlaştırma desteğinden yararlanılabilmesi için bazı şartlar aranıyor. Buna göre; kısırlaştırılacak kedinin dişi olması gerekiyor. Kedinin ortak kullanım alanlarında yaşıyor ve bakılıyor olması ancak belli başlı bir sahibi olmaması ve mikroçipinin bulunmaması aranan şartlar arasında. Yine kedinin cins kedi olmaması, ilgili alanın yönetimi veya idaresi tarafından da kısırlaştırma işlemi için talep ve izin belgesinin sunulması gerekiyor. Ayrıca kısırlaştırma işlemi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden işlem öncesinde randevu alınması gerekiyor.

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Ücretsiz ve sınırlı süreyle uygulanacak

İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulacak kısırlaştırma desteği, sınırlı bir sayı ve tarih aralığında gerçekleştirilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen kurum, kuruluş ve site yönetimlerinin gerekli izin ve talep belgeleriyle birlikte en kısa zamanda başvuruda bulunarak randevu oluşturmaları bekleniyor. İnegöl Belediyesi, bu çalışma ile hayvanların sağlığını gözeten, çevre duyarlılığını esas alan ve ortak yaşam alanlarında sürdürülebilir bir hayvan popülasyonu oluşmasına katkı sağlayan bir uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor.