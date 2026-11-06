Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İnegöl Belediyesi'nden kedilere ücretsiz kısırlaştırma desteği

        İnegöl Belediyesi'nden kedilere ücretsiz kısırlaştırma desteği

        İnegöl Belediyesi, sahipsiz kedi popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçmek, hayvan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ortak yaşam alanlarında bakılan dişi kedilere yönelik ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        İnegöl Belediyesi'nden kedilere ücretsiz kısırlaştırma desteği

        İnegöl Belediyesi, sahipsiz kedi popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçmek, hayvan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ortak yaşam alanlarında bakılan dişi kedilere yönelik ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattı.

        İnegöl Belediyesi, hayvan sağlığını korumak ve kontrolsüz hayvan popülasyonunun önüne geçmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sitelerden alışveriş merkezlerine, okullardan kamu kurumlarına kadar pek çok ortak yaşam alanında bakımı üstlenilen ancak belli başlı sahibi olmayan dişi kedilerin kısırlaştırma işlemleri İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Birlikte yaşadığımız alanlarda sağlıklı ve kontrollü popülasyon

        Özellikle ortak kullanım alanlarında yaşayan ve vatandaşlar tarafından beslenip bakımı yapılan sahipsiz kedilerin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçilmesini hedefleyen çalışma ile hem hayvanların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamaları hem de çevre sağlığının korunması amaçlanıyor. Uygulamadan; siteler, alışveriş merkezleri, okullar, yurt ve pansiyonlar, hastaneler, sağlık merkezleri, camiler ile kamu kurum ve kuruluşları faydalanabilecek.

        Başvuru ve yararlanma şartları

        Ücretsiz kısırlaştırma desteğinden yararlanılabilmesi için bazı şartlar aranıyor. Buna göre; kısırlaştırılacak kedinin dişi olması gerekiyor. Kedinin ortak kullanım alanlarında yaşıyor ve bakılıyor olması ancak belli başlı bir sahibi olmaması ve mikroçipinin bulunmaması aranan şartlar arasında. Yine kedinin cins kedi olmaması, ilgili alanın yönetimi veya idaresi tarafından da kısırlaştırma işlemi için talep ve izin belgesinin sunulması gerekiyor. Ayrıca kısırlaştırma işlemi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden işlem öncesinde randevu alınması gerekiyor.

        REKLAM

        Ücretsiz ve sınırlı süreyle uygulanacak

        İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulacak kısırlaştırma desteği, sınırlı bir sayı ve tarih aralığında gerçekleştirilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen kurum, kuruluş ve site yönetimlerinin gerekli izin ve talep belgeleriyle birlikte en kısa zamanda başvuruda bulunarak randevu oluşturmaları bekleniyor. İnegöl Belediyesi, bu çalışma ile hayvanların sağlığını gözeten, çevre duyarlılığını esas alan ve ortak yaşam alanlarında sürdürülebilir bir hayvan popülasyonu oluşmasına katkı sağlayan bir uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Bursa'nın tarihi Romangal İpek Fabrikası'nın geleceği ortak akılla şekillen...
        Bursa'nın tarihi Romangal İpek Fabrikası'nın geleceği ortak akılla şekillen...
        Tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı
        Tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı
        Bursa'da 2026'da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı Bursa'da orman yangını...
        Bursa'da 2026'da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı Bursa'da orman yangını...
        Bursa, Bilecik ve Yalova'da 3,5 milyon fidan dikilecek
        Bursa, Bilecik ve Yalova'da 3,5 milyon fidan dikilecek
        Evde çıkan yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi
        Otomobiliyle, tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı
        Otomobiliyle, tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı