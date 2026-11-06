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        Evde çıkan yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Evde çıkan yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi.

        Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen anne İsra E. (28) ile çocukları Muhammed E. (5) ve Reyyan E. (4), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında evin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

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        Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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