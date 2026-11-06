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        Motosikletin şerit değiştiren otomobile çarptığı anlar kamerada

        BURSA'da motosiklet, önünde şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, arkasında oturan arkadaşının kayıt halinde olan cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Motosikletin şerit değiştiren otomobile çarptığı anlar kamerada

        BURSA’da motosiklet, önünde şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, arkasında oturan arkadaşının kayıt halinde olan cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, 4 Kasım akşamı, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, önünde sinyal verip şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Öte yandan, kaza anı, sürücünün motosiklette yolcu olan arkadaşının video kaydındaki cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlerken otomobile çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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