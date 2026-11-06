Motosikletin şerit değiştiren otomobile çarptığı anlar kamerada

Öte yandan, kaza anı, sürücünün motosiklette yolcu olan arkadaşının video kaydındaki cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlerken otomobile çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.

Kaza, 4 Kasım akşamı, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, önünde sinyal verip şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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