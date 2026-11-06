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        Bursa'nın ekim ayı ihracatı 4.2 milyar doları aştı

        Bursa, ekim ayında 4 milyar 201 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 aylık döneminde kentin toplam ihracatı 36 milyar 974 milyon dolara ulaşırken, otomotiv sektörü 31,5 milyar doları aşarak ihracatın lokomotifi oldu. Tekstil, hazır giyim, meyvesebze mamulleri ve yaş meyvesebze sektörleri de Bursa ihracatına katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Bursa'nın ekim ayı ihracatı 4.2 milyar doları aştı

        Bursa, ekim ayında 4 milyar 201 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 aylık döneminde kentin toplam ihracatı 36 milyar 974 milyon dolara ulaşırken, otomotiv sektörü 31,5 milyar doları aşarak ihracatın lokomotifi oldu. Tekstil, hazır giyim, meyvesebze mamulleri ve yaş meyvesebze sektörleri de Bursa ihracatına katkı sağladı.

        Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olan Bursa, 2026 yılı ekim ayında 4 milyar 201 milyon 626 bin dolarlık ihracata imza attı. Kentin yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatı ise 36 milyar 974 milyon 476 bin dolara yükseldi.

        Bursa ihracatında otomotiv sektörü ağırlığını korurken, tekstil, hazır giyim, gıda ve tarıma dayalı sanayi sektörleri de dış pazarlardaki faaliyetlerini sürdürdü.

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        Otomotiv ihracatı 31,5 milyar doları aştı

        Bursa'nın ihracatında en büyük payı alan otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 659 milyon 192 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ocakekim dönemindeki toplam ihracat ise 31 milyar 550 milyon 222 bin dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisi, Bursa'nın toplam ihracat performansında belirleyici rolünü sürdürdü.

        Tekstil ve hazır giyimde 1,6 milyar dolarlık ihracat

        Bursa'nın köklü sanayi kollarından tekstil sektörü, ekim ayında 100 milyon 430 bin dolarlık ihracat yaptı. Sektörün 10 aylık ihracatı 998 milyon 60 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise ekim ayında 63 milyon 370 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ocakekim dönemindeki ihracat 699 milyon 380 bin dolara ulaştı. Böylece iki sektörün toplam ihracatı 10 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolar oldu.

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        Gıda ve tarıma dayalı sanayi ihracatı sürüyor

        Bursa'nın gıda ve tarıma dayalı sanayi ihracatında da ekim ayında hareketlilik yaşandı. Meyve ve sebze mamulleri sektöründe 23 milyon 194 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracat 200 milyon 245 bin dolar oldu.

        Yaş meyve ve sebze sektöründe ise ekim ayı ihracatı 23 milyon 765 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocakekim dönemi ihracatı 203 milyon 164 bin dolara yükseldi.

        Bursa, otomotivden tekstile, hazır giyimden gıda sanayisine uzanan geniş üretim yelpazesiyle yılın ilk 10 ayında yaklaşık 37 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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