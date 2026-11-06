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        İznik'te aranan 5 şahıs yakalandı: 2'si cezaevine gönderildi

        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, yağma suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        İznik'te aranan 5 şahıs yakalandı: 2'si cezaevine gönderildi

        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, yağma suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. isimli 5 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarında M.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl, R.D.'nin ise yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. D.Z.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli para cezası bulunduğu, K.B.'nin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, S.K.'nin ise kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ve R.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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