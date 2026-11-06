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        BTÜ ilaç üretimini daha çevreci ve verimli hale getiriyor

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenlerinin hazırladığı proje, destek almaya hak kazandı. İlaç etken maddesi üretiminde kullanılan kimyasal süreçlerin daha çevreci, ekonomik ve verimli hale getirilmesini hedefleyen proje, İspanya ile uluslararası iş birliğini de kapsıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        BTÜ ilaç üretimini daha çevreci ve verimli hale getiriyor

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenlerinin hazırladığı proje, destek almaya hak kazandı. İlaç etken maddesi üretiminde kullanılan kimyasal süreçlerin daha çevreci, ekonomik ve verimli hale getirilmesini hedefleyen proje, İspanya ile uluslararası iş birliğini de kapsıyor.

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kimya Bölümü akademisyenlerinin hazırladığı "Psödopeptit Tabanlı Supramoleküler Jellerin Geliştirilmesi: Yapısal Özelliklerinin Aydınlatılması ve Asimetrik Kataliz Uygulamaları" başlıklı proje, desteklenmeye hak kazandı. 30 ay sürecek proje kapsamında, ilaç etken maddelerinin üretiminde önemli bir yere sahip kimyasal tepkimelerin daha az enerji tüketen, daha verimli ve çevre dostu yöntemlerle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Koz’un yürütücülüğünü üstlendiği projede, Prof. Dr. Ömer Koz ve Araştırma Görevlisi Ayşe Halıç Poslu araştırmacı olarak görev alacak. Projede doktora öğrencisi Özge Nur Bedirhanoğlu ise tam burslu bursiyer olarak görev alacak.

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        Yeni jel malzemeleri

        Projenin temelinde, yeni jelatörlerin sentezi ile kiral gözenekli jel malzemelerin geliştirilmesi bulunuyor. "Supramoleküler jel" olarak adlandırılan bu malzemeler akıllı ilaçlardan yara örtülerine, sensörlerden enerji depolamaya kadar pek çok alanda kullanılma potansiyeli taşıyor. BTÜ’lü araştırmacılar, proje kapsamında geliştirecekleri yeni jel malzemeleri kullanarak ilaç etken maddelerinin üretiminde ihtiyaç duyulan bazı kimyasal dönüşümleri daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

        İlaç üretiminde daha az enerji, daha yüksek verim

        Araştırmada geliştirilecek malzemelerin, kimyasal üretim sırasında enerji tüketimini azaltması, elde edilen ürün miktarını artırması ve istenen moleküler yapının daha seçimli biçimde üretilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Böylece ticari öneme sahip kiral kimyasal bileşenlerin daha ekonomik ve çevre dostu yöntemlerle üretilmesinin önü açılabilecek.

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        İspanya ile iş birliği

        Proje, uluslararası araştırma iş birliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. CA23111 (SNOOPY) kodlu Avrupa Bilim ve Teknolojide İş Birliği (COST) aksiyonu kapsamında yürütülecek çalışmalarda, İspanya yönetim komitesi üyesi Dr. Ana Maria Garcia Fernandez ile ortak araştırmalar gerçekleştirilecek. İş birliği çerçevesinde geliştirilen jel malzemelerin özellikleri incelenecek; doktora öğrencilerinin kısa süreli araştırma ziyaretleri ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı desteklenecek. Böylece genç araştırmacıların uluslararası bilim çevreleriyle etkileşim kurması ve doktora çalışmaları sırasında farklı ülkelerden bilim insanlarıyla birlikte çalışma deneyimi kazanması hedefleniyor.

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        Rektör Çağlar: Sürdürülebilir gelecek için çalışmayı önemsiyoruz

        BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin üniversitenin araştırma ve geliştirme kapasitesine katkı sunduğunu belirterek, "Bilimsel araştırmaların yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmesini değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamasını da önemsiyoruz. Akademisyenlerimizin hayata geçireceği bu proje, kimya alanındaki bilimsel birikimimizin yenilikçi uygulamalara dönüştürülmesi açısından önemli. Uluslararası iş birlikleriyle güçlenen bu tür çalışmaların, genç araştırmacılarımızın gelişimine ve ülkemizin bilimsel yetkinliğine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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