BBDSO trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.
Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşti.
Trombonun tınısının senfoni orkestrasıyla buluştuğu konserde, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden seçkin eserler seslendirildi.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
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