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        BBDSO trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i konuk etti

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 23:19 Güncelleme:
        BBDSO trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i konuk etti

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.

        Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşti.

        Trombonun tınısının senfoni orkestrasıyla buluştuğu konserde, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden seçkin eserler seslendirildi.

        Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri

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