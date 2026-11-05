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        Maçın yıldızı seçildi ayağının tozuyla İznik'e geldi

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek her fırsatta memleketi İznik ilçesini ziyaret ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Maçın yıldızı seçildi ayağının tozuyla İznik'e geldi

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek her fırsatta memleketi İznik ilçesini ziyaret ediyor.

        Dün akşam Fenerbahçe’nin Liverpool mücadelesinde yıldız oyuncu seçilen İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Yunus Emre Ayar ve yönetimime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Başkan Ayar, Fenerbahçe'nin zaferinden ve Yüksek'i maçın yıldızı seçilmesinden dolayı tebrik ederken, "Bursalıların ve İzniklilerin göğsünü kabarttın. Türkiye'nin gururu oldun" ifadelerini paylaştı. Yüksek de Yunus Emre Ayar'a yeni görev döneminde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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