Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

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