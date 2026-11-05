Büyükşehir'den gençlere destek: Her başlangıçta yanınızdayız

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gençlere yönelik eğitim, askerlik ve evlilik destekleri vermeye başladı.

20262035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus On Yılı' vizyon belgesi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yeni destekler planladı. Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla üniversite öğrencilerine ‘Eğitim Desteği', vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere ‘Asker Harçlığı' ve çiçeği burnunda çiftlere yönelik ‘Evlilik Desteği' uygulamalarını hayata geçirdi.

Üniversiteli gençlere eğitim desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin örgün eğitim veren ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören Bursalı gençlere ‘Eğitim Desteği' sağlıyor. Destek kapsamında, hanedeki her bir öğrenci için ayrı ayrı yardım yapılabiliyor. Başvuruları 19 Ekim1 Kasım tarihleri arasında alınan eğitim desteğinde inceleme süreci devam ediyor. Destek ödemeleri ise aralık, mart ve haziran aylarında olmak üzere üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek.

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Vatani göreve hazırlanan gençlere asker harçlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak Bursalı gençleri de yalnız bırakmıyor. Geleneksel dayanışma kültürünün önemli bir parçası olan ‘Asker Harçlığı' desteğiyle, askere gidecek gençlere maddi katkı sunulması amaçlanıyor. Bir defaya mahsus verilecek destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin 1 Kasım 2026 tarihinden sonra askere gidecek olması, Bursa il sınırları içerisinde ikamet etmesi, 30 yaşını doldurmamış olması ve askerlik görevini 6 ay süreli zorunlu er veya erbaş statüsünde yapması gerekiyor. Başvurular 26 Ekim 2026 itibarıyla https://www.bursa.bel.tr/yardim_basvuru adresinden alınıyor. Başvuru sırasında eDevlet üzerinden alınmış barkodlu Askerlik Sevk Belgesi'nin sisteme sunulması gerekiyor. Başvurusu uygun bulunan gençlere ait destek tutarı, müracaat sırasında bildirilen IBAN numarasına yatırılıyor.

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Yeni çiftlere evlilik desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Evlilik Desteği' için de hazırlıklarını sürdürüyor. İlk evliliklerini gerçekleştiren çiftler ile yetim veya öksüz kızlara yönelik planlanan destek, bir defaya mahsus olarak verilecek. Resmî nikâhın kıyılmasının ardından altı ay içerisinde yapılması gereken başvurularda çiftlerden evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örneği istenecek. Ön başvuru sürecini tamamlayan vatandaşların bilgileri, eDevlet ve İçişleri Bakanlığı eBelediye Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak kontrollerle değerlendirilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan çiftlere, evlilik sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla destek kartı verilecek.

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Şahin Biba: Toplumun her kesimine dokunuyoruz

Gençlere yönelik başlatılan yeni destek programları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığımızın hazırladığı ‘Aile ve Nüfus On Yılı' vizyon belgesi doğrultusunda yeni desteklerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Gençlerimizin eğitim hayatlarını ekonomik kaygılar yaşamadan sürdürmeleri, vatani görevine hazırlanan evlatlarımızın yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve yeni yuva kuran vatandaşlarımızın bu mutlu başlangıçlarında desteklenmeleri bizim için çok kıymetli. Sosyal desteklerimizle hemşerilerimize dönük dayanışma ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.