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        Organ bağışında lider bölgenin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi

        Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birinciliğini bu yılda bırakmadı. Son 15 yılda 13'üncü kez zirvede yer almayı başaran bölgenin başarılı yöneticileri, Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda onurlandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Organ bağışında lider bölgenin yöneticileri Bursa'da bir araya geldi

        Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birinciliğini bu yılda bırakmadı. Son 15 yılda 13’üncü kez zirvede yer almayı başaran bölgenin başarılı yöneticileri, Bursa Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programda onurlandırıldı.

        Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Yalova illerini de kapsayan Bursa bölgesinin; il sağlık müdürleri, organ nakil koordinatörleri ve hastane yöneticileri, Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ile Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ayşegül Şahin’in de yer aldığı toplantıda nakil olan ve nakil bekleyen vatandaşların konuşmaları duygu dolu anlar yaşatırken, Bursa bölgesinin Türkiye birinciliği başarısında payı olan ekiplere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

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        Fedakarlığa teşekkür

        Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Türkiye’de yaklaşık 32 bin insanın nakil olmayı beklediğini belirtti. Canlıdan canlıya nakilde iyi durumda olunsa da kadavradan nakil konusunda hala istenilen seviyede olunmadığının altını çizen Uzm. Dr. Çetin, "Sağlık Bakanlığı'mızın desteği ile bölgemiz, uzun yıllardır Türkiye birinciliğini elinde tutuyor. Bu bir ekip işi ve nakil koordinatörlerimiz özverileri ile büyük işler gerçekleştiriyor. Ancak bu başarının ortaya çıkmasında bir diğer önemli pay sahibi kimseler de hiç şüphesiz vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerimizdir. Onlar, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü bir kenara bırakarak yaptıkları fedakârlıklar sayesinde başka hastaların hayata tutunmasına vesile oluyorlar. Sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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        Bursa dayanışma örneği gösteriyor

        İl Sağlık Müdürü Çetin’den sonra kürsüye çıkan Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise, organ bağışının en önemli toplumsal dayanışma örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Bir toplumun dayanışma endeksini gösteren en temel göstergelerden birinin, bireylerin en zor anlarında bile başkası için düşünebilmesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ölçücüoğlu, "Yani bir toplum bir başkasının derdini dert edinebiliyorsa, hastalığını dert edinebiliyorsa, en kötü zamanında bir başkasının hayatını düşünebiliyorsa, o toplum gerçekten güçlü bir toplumdur. Bursa bölgesi de organ bağışında aynı dayanışmayı gösteriyor." şeklinde konuştu.

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        Sergi yoğun ilgi gördü

        Konuşmaların ardından Bursa Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi. Daha sonra nakil sayesinde hayata tutunan bireylerin görüşlerine yer verildi. Program sonunda Bursa bölgesinin Türkiye’nin zirvesinde yer almasında emeği geçen kişilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Organ nakli sayesinde hayata tutunan bireylerin nakil öncesi ve sonrası fotoğraflarının yer aldığı sergi de büyük ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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