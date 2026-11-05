Bursa'da drift atan sürücüye 340 bin lira ceza
BURSA'da, otomobiliyle drift atan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.
BURSA’da, otomobiliyle drift atan sürücü, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüyü fark eden polis ekipleri, ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü bölgeden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ederek ulaştığı sürücüye, drift attığı için 140 bin lira, ‘Dur’ ihtarına uymadığı için ise 200 bin lira olmak üzere toplam 340 bin lira idari para cezası verildi.
Sürücünün kavşakta drift attığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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