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        Bursa'da drift atan sürücüye 340 bin lira ceza

        BURSA'da, otomobiliyle drift atan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Bursa'da drift atan sürücüye 340 bin lira ceza

        BURSA’da, otomobiliyle drift atan sürücü, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüyü fark eden polis ekipleri, ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü bölgeden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ederek ulaştığı sürücüye, drift attığı için 140 bin lira, ‘Dur’ ihtarına uymadığı için ise 200 bin lira olmak üzere toplam 340 bin lira idari para cezası verildi.

        Sürücünün kavşakta drift attığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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