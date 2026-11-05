Bursa'da sahipsiz hayvanlar tedavi edilerek yeni yuvalarına kavuşuyor

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediyeye ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen sahipsiz hayvanlar, tedavi ve bakım süreçlerinin ardından sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşuyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından 2017 yılında Cumalıkızık Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alanda kurulan merkezde köpeklerin, geçen yıl Vakıf Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan merkezde ise kedilerin bakım ve rehabilitasyonları yapılıyor.

Merkezlere getirilen terk edilmiş, yaralanmış veya bakıma ihtiyaç duyan hayvanlara tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve görüntüleme hizmetleri sunuluyor. Hayvanların sağlık kontrolleri ve bakımları, ihtiyaçlarına göre oluşturulan alanlarda sürdürülüyor.

REKLAM

Sahiplendirme çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerde sahiplenilen hayvanların kayıt ve çipleme işlemleri de yapılıyor. Belediye, sahiplendirdiği hayvanların bir yıllık mama ve aşı ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, "can dostlar" için belediye olarak iki farklı bakım ve doğal yaşam alanlarının olduğunu söyledi.

Sokaklara terk edilmiş hayvanları toplama araçlarıyla bakım evine getirdiklerini belirten Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sokaklara terk edilmiş hayvanları toplama araçlarımızla birlikte buraya bakım evine getiriyor, onların tedavilerini gerçekleştiriyoruz ve her cinse göre ayrı oluşturduğumuz alanlarda onların yaşamlarını sürdürmesini sağlıyoruz." dedi.

REKLAM

Bölgede sahipsiz hayvanların toplanmasıyla sokaklardaki popülasyonu azalttıklarını belirten​​​​​​​ Yılmaz, sahipsiz hayvanları, bakım ve tedavi sürecinin ardından rehabilite ettiklerini söyledi.

- "Bir yıllık bakımlarını Yıldırım Belediyesi olarak üstleniyoruz"

Yılmaz, hayvanlar için sahiplendirme sürecini başlattıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Burada cadde ve sokaklarda kaza geçirmiş, engelli durumuna düşmüş hayvanların da bakımını, tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yine burada onların yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Burası hem bir bakım evi, sokak hayvanlarının tedavi edildiği, hem de bir doğal yaşam alanı. Bununla birlikte de bir sahiplendirme merkezi olarak hizmet veriyor. Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar 3 bin köpek ve 2 bin de kedi sahiplendirmesini gerçekleştirdik. Bu süreçleri yönetirken de birtakım teşvikler uyguluyoruz. Buradan sahiplenen her sevimli pati için biz de 1 yıllık bakımını Yıldırım Belediyesi olarak üstleniyoruz."

REKLAM

Sahiplendirilen hayvanların bakımına yönelik destek sağladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doğal yaşam alanına bir hemşerimiz geldiğinde burada bakabileceğine inandığı bir sokak hayvanını burada sahiplenebiliyor. Biz de onların kayıtlarını alıyoruz ve süreçlerini takip ediyoruz. Bir yıllık da bakımlarını Yıldırım Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Burada bir hemşerimiz gelip bakabileceğine inandığı bir sokak hayvanını sahiplenebiliyor. Biz de burada gerekli kayıt işlemlerini ve çipleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evinde bakabiliyor. Eğer sahiplenmiş bir hayvan sokağa terk edilirse biz bunu görebiliyoruz ve onu sokağa terk eden de cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalıyor."