"Organ bağışı, başka bir insana yeni bir hayatın kapısını açabilir" Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doktor Hüseyin Çelik, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini dile getirdi

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören hastalar için organ naklinin büyük önem taşıdığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti. Çelik, doğru bilinen yanlışların giderilmesinin ve aile içinde organ bağışı konusunun konuşulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Organ bağışı, günümüzde pek çok hastanın yeniden sağlığına kavuşabilmesi ve yaşam kalitesini artırabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son dönem böbrek yetmezliği yaşayan ve yaşamını diyaliz tedavisiyle sürdürmek zorunda kalan hastalar için böbrek nakli, yeni bir yaşamın başlangıcı olabiliyor.

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Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik, organ bağışının yalnızca tıbbi bir uygulama değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu belirterek, toplumun bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Böbrek nakli, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde değiştirebilir"

Böbreklerin vücuttaki hayati görevlerine dikkat çeken Dr. Hüseyin Çelik, böbrek yetmezliğinin ilerleyen dönemlerinde hastaların diyaliz tedavisine ihtiyaç duyabildiğini belirtti.

Diyalizin hastalar için hayati bir tedavi yöntemi olduğunu ancak sağlıklı böbreklerin bütün işlevlerini tam olarak karşılayamadığını ifade eden Çelik, uygun hastalarda böbrek naklinin önemli avantajlar sağlayabildiğini vurguladı.

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Böbrek naklinin yalnızca diyaliz tedavisinden kurtulmak anlamına gelmediğini belirten Çelik, "Başarılı bir böbrek nakli, uygun hastalarda yaşam kalitesinin yükselmesine, günlük aktivitelerin daha rahat yapılabilmesine ve sosyal yaşamın yeniden şekillenmesine katkı sağlayabilir. Hastalar yeniden çalışabilir, seyahat edebilir ve aileleriyle daha özgür bir yaşam sürdürebilir. Bu nedenle böbrek naklini yalnızca bir tedavi yöntemi olarak değil, hastanın yaşamına yeniden umut kazandıran önemli bir seçenek olarak değerlendirmek gerekir" dedi.

"Beyin ölümü koma ile karıştırılmamalı"

Organ bağışı konusunda toplumda çeşitli yanlış bilgilerin ve endişelerin bulunduğuna dikkat çeken Dr. Çelik, özellikle beyin ölümü kavramının doğru anlaşılması gerektiğini belirtti.

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Beyin ölümü ile koma durumunun birbirinden tamamen farklı olduğunu ifade eden Çelik, "Koma, kişinin bilincinin kapalı olduğu ve bazı durumlarda iyileşmenin mümkün olabildiği bir tablodur. Beyin ölümü ise beyin ve beyin sapı dahil bütün beyin işlevlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesidir. Tıbben ve hukuken ölüm gerçekleşmiştir. Yoğun bakım şartlarında kalbin bir süre daha atmaya devam etmesi, kişinin yeniden yaşama dönebileceği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Organ bağışının, ölümün kesin olarak belirlenmesinden sonra ve yasal şartlar çerçevesinde gündeme geldiğini vurgulayan Çelik, hastanın yaşamını kurtarmaya yönelik tüm tıbbi çabaların organ bağışı kararından bağımsız olduğunu ifade etti.

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"Bir bağış, birden fazla insanın hayatına dokunabilir"

Organ bağışının yalnızca bir hastaya değil, uygun şartlarda birden fazla insana umut olabileceğini belirten Dr. Hüseyin Çelik, bağışlanan organların tıbbi uygunluk doğrultusunda farklı hastaların tedavisinde kullanılabildiğini söyledi.

Türkiye'de canlı vericilerden gerçekleştirilen böbrek ve karaciğer nakillerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çelik, vefat sonrası organ bağışlarının artırılmasının da nakil bekleyen hastalar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Her hastanın organ bağışı yapabilecek uygun bir yakını bulunmadığını hatırlatan Çelik, özellikle vefat etmiş uygun vericilerden gerçekleştirilen bağışların daha fazla hastaya ulaşabilmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

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"Organ bağışı kararınızı ailenizle paylaşın"

Organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasında aile içi iletişimin önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Çelik, bağış yapmak isteyen kişilerin kararlarını yakınlarıyla paylaşmalarının önemine değindi.

Çelik, "Organ bağışı son derece kişisel ve gönüllülük esasına dayanan bir karardır. Burada önemli olan insanların herhangi bir baskı altında kalmadan, doğru bilgiye ulaşarak karar vermesidir. Organ bağışında bulunmak isteyen kişilerin bu düşüncelerini aileleriyle paylaşmaları, muhtemel bir durumda yaşanabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

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Organ bağışının bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini belirten Çelik, toplumda güvenilir bilgi kaynaklarının yaygınlaştırılmasının ve yanlış inanışların bilimsel bilgilerle giderilmesinin önemini vurguladı.

"Organ bağışı, yaşamın başka bir insanda devam etmesine vesile olabilir"

Organ bağışının insan hayatına dokunan en anlamlı dayanışma örneklerinden biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün organ nakline ihtiyaç duyan bir insanı tanımıyor olabiliriz. Ancak yarın kendimiz veya en yakınımızdaki bir insan organ nakline ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle organ bağışı yalnızca hastaların ve hasta yakınlarının değil, toplumun tamamının meselesidir. Bir insanın bağışı, başka bir insanın hayata tutunmasına, ailesine kavuşmasına ve geleceğe yeniden umutla bakmasına vesile olabilir. Unutulmamalıdır ki bazen bir hayat sona erse de geride bırakılan iyilik başka hayatlarda devam edebilir."