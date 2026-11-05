Başkan Taban'dan il olma mesajı: "İnegöl kapıdan ilk giren il olur"

Türkiye’de yeni iller oluşturulması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz de İnegöl Belediyesi yönetimi ve Başkanı olarak İnegöl’ümüzün il olmasını arzu ederiz. Hükümetimiz böyle bir çalışmayı başlatıyoruz derse, İnegöl bunun içerisinde yer alacak. Bu konuda herkes müsterih olabilir. Ben de çok müsterihim. Bu kapı açılırsa, İnegöl kapıdan ilk girecek ildir" dedi.

İnegöl Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 19 gündem ve bir ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 20 konunun görüşülerek karara bağlandı. Meclisin açılışında, çeşitli yarışma ve organizasyonlarda ulusal ve uluslararası dereceler elde eden İnegöllü öğrenciler meclis huzurunda ödüllendirilerek onure edildi. Hediye takdimleri sırasında konuşan Başkan Taban, "Öğrencilerimizin başarıları daim olsun inşallah. Her birini kutluyorum" dedi.

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İl olma konusunda herkes müsterih olsun

Ödül takdimleri sonrası mecliste gündem maddelerine geçilmeden önce İnegöl’ün il olmasına dair son günlerde ortaya atılan gündeme değinen Başkan Taban, "İl olma konusuyla ilgili bir gündem var. Bu beklenti şehrimizde her bir ferdimizin, bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımızın talebi ve isteğidir. Biz de İnegöl Belediyesi yönetimi ve Başkanı olarak İnegöl’ümüzün il olmasını arzu ederiz. Eğer ki hükümetimiz bir karar verirse, Türkiye’de yeni iller oluşturacağız şeklinde resmi bir karar oluşturulursa ben İnegöl’ün o listede Allah’ın izniyle olacağını ifade edebilirim. Bunu da duygu ve düşünce olarak söylemiyorum, verilere dayandırarak söylüyorum. İnegöl nüfus potansiyeliyle, ekonomik verileriyle, coğrafyasının büyüklüğü, mevcut vilayete mesafesi gibi pek çok kriterleriyle zaten il mesafesinde çalışan bir şehir. Biz de burada mecliste kararlar alıyoruz. Aldığımız kararlarda da hep il potansiyeli barındıran kararlar almaya çalıştık. Hep büyük düşündük. Şehrimiz hep bir ilmiş gibi kararlar aldı. Bakın bugün içinde bulunduğumuz binamız da yapılırken bu düşünceyle yapıldı. Dolayısıyla inşallah ben inanıyorum ki hükümetimiz böyle bir çalışmayı başlatıyoruz derse İnegöl bunun içerisinde yer alacak. Bu konuda herkes müsterih olabilir. Ben de çok müsterihim" açıklamalarında bulundu.

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"Bu kapı açılırsa, İnegöl kapıdan ilk girecek ildir"

İnegöl için il olma konusunun bir lütuf olmadığını, İnegöl’ün bunu hak ettiğini vurgulayan Başkan Taban, "Türkiye’de 30 tane büyükşehir var, İnegöl’ün ihracat rakamları 1213 büyükşehirden daha fazla. İnegöl ilçe hüviyetiyle, büyükşehirlerden daha fazla ihracat yapan bir şehir. İthalatı da ihracatından daha az ve cari fazla veren bir şehir. Dolayısıyla gönlünüz müsterih olsun, bu kapı açılırsa, İnegöl kapıdan ilk girecek ildir. Burada bir panik havası oluşturmaya gerek yok. Daha önce de çok fazlaca listeler yapıldı. İnegöl’ün olduğu veya olmadığı listeler paylaşıldı. Allah’ın izniyle resmi çalışma başlatılırsa, İnegöl burada tek yürek olur zaten" ifadelerinde bulundu.