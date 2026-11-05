BHİD'den medya ve kurumsal iletişim dünyasını buluşturan söyleşi

Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "Haberin Kalbine Dokunuş" başlıklı söyleşide, ulusal haber ajanslarının Bursa bölge müdürleri halkla ilişkiler ve medya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, kurumların medya ile ilişkilerinde doğru iletişim, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir ilişkilerin önemi vurgulandı.

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