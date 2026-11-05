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        BHİD'den medya ve kurumsal iletişim dünyasını buluşturan söyleşi

        Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "Haberin Kalbine Dokunuş" başlıklı söyleşide, ulusal haber ajanslarının Bursa bölge müdürleri halkla ilişkiler ve medya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, kurumların medya ile ilişkilerinde doğru iletişim, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir ilişkilerin önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        BHİD'den medya ve kurumsal iletişim dünyasını buluşturan söyleşi

        Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "Haberin Kalbine Dokunuş" başlıklı söyleşide, ulusal haber ajanslarının Bursa bölge müdürleri halkla ilişkiler ve medya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, kurumların medya ile ilişkilerinde doğru iletişim, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir ilişkilerin önemi vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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