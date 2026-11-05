Eğitime Yıldırım Belediyesi'nden destek

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçe genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi, eğitim ortamlarının daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmeleri için okullara yönelik desteklerine devam ediyor. Gelen talepleri değerlendiren belediye ekipleri; okul bahçelerinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; okul bahçelerine yeni oturma bankları yerleştiriliyor. Ayrıca öğrencilerin daha düzenli ve yeşil alanlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla ağaç budama ve çim onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

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Güvenli ve konforlu eğitim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, okullara yapılan desteğin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi, eğitim hayatlarını güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Evlatlarımızın eğitimi ve gelişimi söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda okullarımızın yanında oluyor ve gereken desteği sunuyoruz" dedi. Başkan Oktay Yılmaz, okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yılmaz, "Ekiplerimiz ihtiyaçlarını dikkate alarak okul bahçelerinde düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda okul bahçelerine yeni oturma bankları yerleştirirken; ağaçların budanması ve çimlerin onarımı gibi bakım çalışmalarını da düzenli olarak yapıyoruz. Çocuklarımızın en güvenli ortamlarda ve en konforlu eğitimi almalarını önemsiyoruz. Kütüphanelerimiz, hayata geçirdiğimiz kurslarımız ve düzenlediğimiz kültürel faaliyetlerimizle eğitime yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.