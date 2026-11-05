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        Osmangazi'de geçmişin hatıraları aynı sofrada canlandı Başkan Aydın'dan mübadillerle anlamlı buluşma

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş'ta Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri ve mahalle sakinleriyle kahvaltı sofrasında buluşarak güne başladı. Ortak geçmişin, kültürel mirasın ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda, mübadeleyle kuşaktan kuşağa taşınan hatıralar yeniden canlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Osmangazi'de geçmişin hatıraları aynı sofrada canlandı Başkan Aydın'dan mübadillerle anlamlı buluşma

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş’ta Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri ve mahalle sakinleriyle kahvaltı sofrasında buluşarak güne başladı. Ortak geçmişin, kültürel mirasın ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda, mübadeleyle kuşaktan kuşağa taşınan hatıralar yeniden canlandı.

        Osmangazi Belediyesi, toplumsal birlikteliği güçlendiren ve kentin kültürel zenginliklerini yaşatan buluşmalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Demirtaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kahvaltı programı, Lozan mübadilleri ile mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çildem, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Kahvaltı boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, aynı zamanda vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri not aldı. Mübadil ailelerin yaşanmışlıkları ve kültürel değerleri üzerine sohbet eden Aydın, Demirtaş’ın ihtiyaçları ile bölgeye yönelik projeler hakkında da görüşlerini paylaştı.

        "Bizim görevimiz hizmet üretmek"

        Demirtaş’a kazandırılan yatırımlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bölgedeki hizmetlerin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi. Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde hizmete açılan kapalı pazar alanının kısa sürede tamamlandığını hatırlatan Aydın, Cuma Pazarı’ndaki sorunların çözümü için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Lozan mübadilleri için önemli bir merkez olması hedeflenen Atatürk Evi projesinde ihale aşamasına yaklaşıldığını açıklayan Başkan Aydın, Demirtaş’ın girişinde yer alan alana taziye evi, dernekler yerleşkesi, kütüphane ve genç kafeden oluşan çok amaçlı bir merkez kazandırmayı planladıklarını söyledi. İzin ve planlama süreçlerinin bazı yatırımlarda gecikmelere neden olduğunu dile getiren Aydın, "Şikayet etmek için söylemiyorum. Bilgi sahibi olmanız açısından anlatıyorum. Bizim görevimiz şikayet etmek değil, icraat üretmek. Vatandaşımıza, Osmangazi’mizde ve Bursa’mızda yaşayan insanlarımıza hizmet üretmek" dedi

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        "En büyük motivasyonumuz vatandaşlarımızın mutluluğu"

        Kapalı pazar alanının çevreci özelliklerine de değinen Başkan Aydın, yağmur sularının depolanarak temizlik çalışmalarında kullanıldığını, gerekli izinlerin alınması halinde güneş panelleriyle enerji üretiminin de hedeflendiğini belirtti. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren projeler geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Aydın, "Burada bütün yaptıklarımızı anlatmak değil amacım. Sizlerin yanınızda olduğumuzu, Demirtaş’ın, Bursa’daki, Osmangazi’deki her yerden gelen insanımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ortaya bir eser çıktığında emin olun sizlerden daha fazla mutlu oluyoruz. Birisi mesaj attığında, görüntü gönderdiğinde, teşekkür ettiğinde, Allah razı olsun dediğinde bizim en büyük motivasyonumuz, en büyük ödülümüz bunlar oluyor. Biz bunlar için göreve talip olduk, hizmete talip olduk. Çok şükür Allah da nasip ediyor. Ortaya bir şeyler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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        Programda söz alan Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çildem ise Demirtaş’a gösterilen ilgi ve gerçekleştirilen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendiren yaklaşımının da yansıması olan organizasyon, samimi sohbetler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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