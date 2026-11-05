Başkan Şadi Özdemir: "Nilüfer'in değerlerini ve halkın mülkünü korumakta kararlıyız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Pancar Deposu’nda düzenlenen "Kent Buluşmaları" toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçede yürütülen projeleri anlatan ve kentin karşı karşıya olduğu çevre, imar ve mülkiyet sorunlarına dikkat çekti. Özdemir, Nilüfer’in değerlerini ve halkın mülkünü korumakta kararlı olduklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve gazetecilerin sorularını yanıtladığı "Kent Buluşmaları" toplantısı Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Şadi Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Nilüfer’i ortak akılla yönetmek için toplumun tüm kesimleriyle düzenli olarak bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende", "Şadi Başkan’la Akşam Çayı" gibi buluşmalarla vatandaşların doğrudan görüş ve eleştirilerini dinlediklerini kaydetti. Basın mensuplarıyla yapılan "Kent Buluşmaları"nın yanı sıra organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve akademik odalarla da düzenli olarak toplandıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, herkesin fikrinin yansıdığı bir Nilüfer için çalıştıklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirilen çalışmalara değinen Başkan Şadi Özdemir, yakın zamanda açılacak ESpor Merkezi’ni gençlerle buluşturacaklarını ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında üreticilere 75 bin çilek fidesi ile 28 ton yulaf tohumu dağıtacaklarını söyledi.

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ataevler Pazar Alanı, Edebali Camii önündeki alan ve yıllardır belediye bünyesinde hizmet veren Havuzlu Konak’ın hazine tarafından devralındığını söyledi. Hem deprem toplanma alanı hem de konser ve festival alanı olarak kullanılan FSM Hastane Alanı’nın özelleştirme idaresi kapsamına alınarak ticaret ve konut alanına dönüştürülmek istendiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak bu plan değişikliğine olumsuz görüş verdiklerini açıkladı.

FSM Hastane Alanı’nın kaybedilmesi ihtimaline karşı Özlüce’de BKM’nin hemen yanında bulunan yeri, otopark ve etkinlik alanı olarak değerlendirmek istediklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, burada yaşanan süreci şu sözlerle aktardı;

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"Bölgede ciddi otopark sıkışıklığı var. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda çift sıra parklanmalar yaşanıyor. Burada 5 dönümün üzerinde tapusu belediyemize ait bir yerimiz, yanında da 3,5 dönüm kadar hazine arazisi vardı. Geçmişte plan değişikliğiyle dini tesis alanı yapılmış. Yüzde 60 oyla seçilmiş bir belediyenin görüşü ve onayı olmadan mülküne el konulmasını kabul etmiyoruz ve hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kayapa’ya yapılması planlanan katı atık tesisine de değinen Başkan Şadi Özdemir, tesisin bağlantı yollarıyla birlikte çok büyük bir orman alanını kapladığına dikkat çekerek, şunları söyledi;

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"Kayapa’da 2 milyon metrekarelik alana çöp tesisi kurmak isteniyor. Otoyol bağlantı yollarıyla birlikte en az 2 milyon metrekare daha orman alanı yok olması anlamına geliyor. Her gün bine yakın kamyonun o bölgeye girip çıkması kent trafiğine ve havasına ağır bir yük getirecek. Avrupa’dan örnekler gösterip ‘Şehir içinde, sanayi bölgelerinde küçük alanlarda hiçbir risk olmadan kuruluyor’ diyorlar. Biz de diyoruz ki; madem bu kadar risksiz ve küçük bir alana ihtiyaç var, o zaman bu tesisi yeni genişleme alanları da eklenen TEKNOSAB’ın içinde kurun. Araçlar şehir trafiğine girmeden doğrudan çevre yolundan ulaşsın, milyonlarca metrekare ormanımız da yok olmasın. Yol yakınken bu yanlıştan dönülmeli."

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Muhtemel bir Marmara depreminin İstanbul’u da doğrudan etkileyeceğini ve afet sonrası ilk birkaç gün kentin kendi imkanlarıyla ayakta kalmak zorunda olacağını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, Başköy’de kullanım süresi dolan taş ocağı bölgesindeki yaklaşık 300 dönümlük arazi için hazırladıkları projeyi paylaştı. Söz konusu alana Deprem Lojistik Merkezi, Gıda Toptancılar Sitesi ve Ağır İş Makineleri Parkı kurmayı önerdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Şehir içindeki Gıda Toptancılar Sitesi’ni buraya taşırsak hem kent içi trafiği rahatlatırız hem de deprem anında gıdaya hızla ulaşırız. Yanına kuracağımız iş makineleri parkıyla da afet anında tüm araç gereç elimizin altında olur. Bu önerimizi ilgili kurumlarla paylaştık, hepsi prensipte uygun buldu. Ancak arazinin orman alanı dışına çıkarılması konusunda bir yıldır ilerleme sağlanamadı. Bu alanı bir an önce kamuya kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından basın mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.