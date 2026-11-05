Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi 61,9 milyar liraya ulaştı

Bursa Ticaret Borsasının (Bursa TB) 9 aylık tescil işlem hacmi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 61 milyar 890 milyon lira oldu​​​​​​​.

Bursa TB'den yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında tescil işlem hacmi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla 46 milyar 948 milyon liradan 61 milyar 890 milyon liraya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 9 aylık tablonun hem üyelerin borsaya duyduğu güveni hem de Bursa'nın tarım ve gıda ticaretindeki gücünü yansıttığını ifade etti.

Özhan, 9 aylık dönemde yüzde 32'lik bir artış yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

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"Bu sonuç, her bir üyemizin, üreticimizin ve tüccarımızın emeğinin toplamıdır. Zorlu ekonomik koşulların ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların belirleyici olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir konjonktürde elde ettiğimiz büyüme, Bursa'nın tarım sektöründeki güçlü dinamizmini ortaya koyuyor. Üyelerimizin güveni, büyümenin en sağlam temelidir. Bu başarıya katkı sunan tüm üyelerimize, üreticilerimize ve tüccarlarımıza teşekkür ediyorum."

Bu dönemde en çok işlem gören ürünleri paylaşan Özhan, listenin zirvesinde 13 milyar 78 milyon lira ile zeytinin yer aldığını açıkladı.

Zeytini 10 milyar 330 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 8 milyar 752 milyon lira ile canlı hayvan (büyükbaş-küçükbaş), 7 milyar 270 milyon lira ile et (büyükbaş-küçükbaş-piliç) ve 2 milyar 862 milyon lira ile yumurtanın izlediğini dile getiren Özhan, "Zeytinden yaş sebze-meyveye, hayvancılıktan hububata kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen tescil işlem hacmi, Bursa'nın üreten ve ürettiğini katma değere dönüştüren çok yönlü tarım yapısını teyit ediyor. Piyasa derinliğimizin artması ve ürün çeşitliliğimizin genişlemesi, Borsamızın büyümesini kalıcı hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

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Bursa TB'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun (Marmara ÜPAK) 9 aydaki işlem performansını da değerlendiren Özhan, Bursa TB acente kaydında alım-satım olarak gerçekleşen müşteri işlem hacminin, geçen yılın aynı dönemindeki 562 milyon 443 bin lira seviyesinden yüzde 326 oranında artışla 2 milyar 394 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

Özhan, Bursa TB acentesi üzerinden işlem gerçekleştiren müşteri sayısının yüzde 114, aktif yatırımcı sayısının ise yüzde 120 oranında arttığını açıkladı.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve lisanslı depoculuk sisteminin tarım ürünleri ticaretine istikrar ve şeffaflık kazandırdığını bildiren Özhan, şunları kaydetti:

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"Lisanslı depoculuk ve ürün senedi sisteminin avantajlarını üyelerimize anlatıyoruz. Müşteri sayımızın iki katından fazla artması, üreticimizin ve tüccarımızın bu sisteme duyduğu güvenin pekiştiğini gösteriyor. Acentemiz üzerinden en çok mısır, buğday ve arpada işlem yapılıyor. Bursa TB olarak amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve tüccarımızın işini kolayca yapabilmesidir. Yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."