Lösemili çocuklar hayallerini resimlerle anlattı

Osmangazi Belediyesi, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliğiyle lösemili çocukları ve öğrencileri sanatın birleştirici gücüyle buluşturan anlamlı bir projeye imza attı. "Cesaretin Rengi" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan resim sergisi, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen projede, Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemili çocuklar ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri bir araya geldi. Proje kapsamında her resmin bir yarısını lösemi tedavisi gören çocuklar, diğer yarısını ise öğrenciler tamamladı. Çocukların hayallerini, umutlarını ve duygularını aynı tuvalde buluşturan çalışma sayesinde birbirinden özel eserler ortaya çıktı. Sanat aracılığıyla iletişim kuran çocuklar, birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşarken cesaretlerini ve hayal dünyalarını da renklerle ifade etti. Toplam 20 eserden oluşan "Cesaretin Rengi" resim sergisi, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen programla ziyarete açıldı. Lösemili çocuklar ile öğrencilerin ortak emeğini yansıtan sergi, 8 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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"Cesaretlerini ifade etmelerine imkan sağlamayı amaçladık"

Anlamlı ve özel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden projenin koordinatörü Ece Gündüz, "Osmangazi Belediyesi ve Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliğinde lösemili çocuklarımız için ‘Cesaretin Rengi' adlı projeyi geliştirdik. Bu projeyle lösemili çocuklarımızın diğer çocuklarla iletişim kurmalarını, birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşamalarını istedik. Aynı zamanda cesaretlerini, hayallerini ve anlatmak istediklerini renkler ve boyalar aracılığıyla ifade etmelerine imkan sağlamayı amaçladık. Sergide yer alan resimlerin bir yarısını Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği bünyesindeki lösemili çocuklarımız, diğer yarısını ise bir okulda eğitim gören öğrenciler tamamladı. Toplam 20 eserin yer aldığı sergimizi düzenlediğimiz etkinlikle ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Çocuklarımız, ortaya çıkardıkları eserlerin hikayelerini de kendileri anlattı. Etkinlik kapsamında sergi sonrasında çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katmak amacıyla bir sihirbaz gösterisi de düzenledik. ‘Cesaretin Rengi' sergimiz, 8 Kasım tarihine kadar Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek" şeklinde konuştu.

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Çocukların hayalleri aynı tuvalde buluştu

Bursa'da tedavi gören lösemili çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Başkan Vekili Özgür İde Acarbabacan ise, "28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında biz de Bursa'nın derneği olarak kentimizde tedavi gören çocuklarımızın yanında yer alıyoruz. Bu anlamlı etkinliğe Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklarımızla birlikte katıldık.

Çocuklarımızın umutlarını yansıttığı, birbirinden güzel ve umut veren eserlerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız tuvallerin bir yarısında hayallerini ve umutlarını resmederken, diğer yarıları ise Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından tamamlandı. Ortaya çıkan bu ortak çalışma sayesinde lösemili çocuklarımızın umutlarıyla diğer çocukların hayalleri aynı tuvalde buluştu. Birlikte hazırlanan bu özel eserlerin çok güzel bir anlam taşıdığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Resim sergisinin açılış programı, çocuklar için düzenlenen renkli ve eğlenceli sihirbaz gösterisiyle sona erdi.