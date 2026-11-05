Nilüfer Belediyesi'ne demokrasi ve turizm alanında iki önemli ödül

Nilüfer Belediyesi, katılımcı demokrasi ve sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çapta iki yeni ödülün sahibi oldu. "Pusulamız Dijital Katılım!" ve "Mysia Yolları" projelerinin ödülleri, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e takdim edildi.

Nilüfer Belediyesi, dijital demokrasi ve kültürel mirasın korunması başlıklarında gerçekleştirdiği projelerle iki ayrı ödüle layık görüldü. Projelerde görev alan belediye ve Nilüfer Kent Konseyi ekipleri, kazanılan ödülleri Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e takdim etti. Ödülleri teslim alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, elde edilen başarının ortak aklın ve birlikte üretme kültürünün bir sonucu olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer’de kararları halkımızla birlikte alıyor, kentin doğasını ve tarihini yine komşularımızla omuz omuza koruyoruz. Mahalle komiteleri seçimlerini dijitale taşıyan çalışmamızın Avrupa’dan, kırsal kalkınmayı destekleyen Mysia Yolları’nın ise ülkemizden ödülle dönmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim için asıl değerli olan, bu projelerin kağıt üzerinde kalmayıp vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunmasıdır. Bu gururu bize yaşatan çalışma arkadaşlarıma, Nilüfer Kent Konseyi’ne ve süreçlere katılarak projelere güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Avrupa’dan ödülle dönen tek kurum

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortaklığıyla geliştirilen "Pusulamız Dijital Katılım!" projesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi ile Avrupa Demokrasi Başkenti (ECoD) iş birliğinde düzenlenen ELDA Ödülleri’nin sahibi oldu. 2026 Innovation in Politics Awards kapsamında verilen ödüller için bu yıl 35 Avrupa ülkesinden 300’ün üzerinde başvuru yapıldı. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden bini aşkın yurttaşın yer aldığı Vatandaş Jürisi, yaptığı değerlendirmeyle her kategoride finale kalan 10 projeyi belirledi. Değerlendirme sonucunda Nilüfer Belediyesi; "Pusulamız Dijital Katılım!" projesinin yanı sıra "Birlikte Üret, Birlikte Yönet" ve "Geleceğe Katılın" projeleriyle de finalistler arasına girdi. Üç ayrı çalışmayla uluslararası finalde yer alan Nilüfer Belediyesi, yarışmada Türkiye’den ödül kazanan tek kurum oldu. Ödül getiren proje, ilçede uzun yıllardır uygulanan Mahalle Komiteleri modelini "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden dijital ortama taşıyor. Türkiye’de yerel ölçekteki ilk dijital seçim örneği olan bu uygulama sayesinde mahalle sakinleri, adaylık başvurusundan oy kullanma aşamasına kadar tüm süreci dijital kanallardan yürüterek kendi temsilcilerini doğrudan seçebiliyor.

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MYSİA Yolları’na altın pusula ödülü

Nilüfer Belediyesi’nin bir diğer ödülü ise Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri 2026’dan geldi. Doğal, tarihi ve kültürel mirası sürdürülebilir turizm anlayışıyla buluşturan "Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi", Turizm ve Kültürel Miras kategorisinde ödüle değer görüldü. 2014 yılında hayata geçirilen proje; Bursa’nın kırsal mahallelerini, arkeolojik alanlarını, tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve yerel yaşam kültürünü 800 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet rotasıyla birbirine bağlıyor. Kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi de hedefleyen Mysia Yolları kapsamında, kadın dernekleri ve yerel üreticilerle yapılan iş birlikleriyle bölge halkının turizm süreçlerine katılımı destekleniyor. Ayrıca çeşitli ekinliklerle görme engelli bireyler de bu rotaları deneyimleme olanağı bulunuyor.