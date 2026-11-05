Nadir görülen karaleylek, yiyecek ararken görüntülendi

TÜRKİYE'de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Yerleşim alanlarından uzakta bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, sayılarının az olması ve yerleşim yerlerinden uzak durmaları nedeniyle nadir olarak görülebiliyor. Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde bir karaleylek, arazide dolaşıp, yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karaleyleğin bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.