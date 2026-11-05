Bursa'da "Kan ve Sultan" oyununun prömiyeri yapıldı

Oyuna Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve sanatseverler katıldı.

Tarihin belleğini sanatın diliyle yeniden yorumlayan oyun, seyircileri geçmişin izlerini sürmeye ve zamanın ötesine uzanan bir tiyatro yolculuğuna çıkarıyor.

"Görsel Türk Tarihi" adlı resim müzesinde portrelerin hayat bulmasıyla tarih ve hayalin iç içe geçtiği eserde, izleyicilere dönemin ruhunu ve insan hikayelerini yansıtan bir anlatı sunuluyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kan ve Sultan" adlı oyunun prömiyeri, yazar İskender Pala'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

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