Fabrikada asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Yaşar T., 3’üncü kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıdan adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucunda yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar T., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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