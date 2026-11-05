Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçi Yaşar T. (50), 3. kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıdan adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucunda yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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