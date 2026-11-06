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        İnegöl kitap günleri muhteşem hafta sonuna hazır

        İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 10. Kitap Günleri, hafta sonu muhteşem bir finale hazırlanıyor. Cumartesi ve Pazar günü birbirinden değerli yazarlar kitap fuarı alanında sevenleriyle bir araya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        İnegöl kitap günleri muhteşem hafta sonuna hazır

        İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kitap Günleri, hafta sonu muhteşem bir finale hazırlanıyor. Cumartesi ve Pazar günü birbirinden değerli yazarlar kitap fuarı alanında sevenleriyle bir araya gelecek.

        İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ve 30 Ekim Cuma günü kapılarını açan 10. İnegöl Kitap Günleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. 8 Kasım Pazar günü sona erecek organizasyon geride kalan 7 günde on binlerce kitapseveri ağırladı. Her yaştan kitapseverin katıldığı İnegöl Kitap Günleri Fuarı, hafta sonu muhteşem bir finale hazırlanıyor. 145 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitabın yer aldığı İnegöl Kitap Günleri, Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yapıp imza ve söyleşi programlarında sevenleriyle buluştuacak.

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        Cumartesi günü 7 yazar söyleşi ve imza günü düzenleyecek

        10 İnegöl Kitap Günlerinde 7 Kasım Cumartesi günü 7 ayrı yazarın söyleşi ve imza günü olacak. Tamamı fuar alanında yapılacak buluşmalar kapsamında; 14.00’da Oytun Erbaş, 15.00’da Mert Arık, 16.00’da Nurullah Genç, 17.00’da ise Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu ve Canten Kaya sevenleriyle bir araya gelecek. Günün son yazar buluşması ise 18.00’da Kahraman Tazeoğlu ile gerçekleştirilecek.

        Son gün 4 yazarla muhteşem final

        Kitap Fuarının son günü olan 8 Kasım Pazar günü ise; 14.00’da Sertaç Abi, 15.00’da İsmail Hakkı Aydın, 16.00’da Hatice Nur Ege ve 17.00’da da Dilek Cesur yine fuar alanında düzenlenecek imza ve söyleşi programlarında kitapseverlerle bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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