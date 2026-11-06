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        Bursa'da aranan 5 şüpheli yakalandı; 2'si tutuklandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ile R.D. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Bursa'da aranan 5 şüpheli yakalandı; 2'si tutuklandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ile R.D. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden yapılan sorgulamalarında; M.K.'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl, R.D.'nin 'Yağma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        DOLANDIRICILIK SUÇU

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        D.Z.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan adli para cezası bulunduğu, K.B.'nin 'Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', S.K.'nin ise 2 ayrı kişiyi 'Kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakıldı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ve R.D. ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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