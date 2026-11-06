Lösemili çocukların anneleri ile kanseri yenen kadınlar, 'umut olmak' için üretiyor

BURSA’da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki ‘Anne’ isimli atölyelerde, lösemili çocukların anneleri ile hastalığı atlatan kadınlar, üretim çatısı altında buluşuyor. 30 kadının tekstil ve mutfak atölyelerinde hazırladığı ürünler ‘LSV Dükkan’da satışa sunulurken, elde edilen gelirle kadınların aile ekonomilerine katkı sağlanıp lösemili çocukların tedavileri de destekleniyor.

Kentte LÖSEV tarafından kurulan Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü bünyesindeki ‘Anne’ atölyelerinde, lösemili çocukları olan anneler ile geçmişte hastalığı atlatan kadınlar, el emeği oyuncaklardan çeşitli yiyeceklere kadar pek çok alanda üretim yapıyor. Yaklaşık 30 kadının görev aldığı tekstil ve mutfak atölyelerinde, bez bebeklerden oyuncaklara, çantalardan mantı, erişte ve tarhanaya kadar birçok ürün hazırlanıyor. Kadınların el emeğiyle ürettiği ürünler, enstitü bünyesindeki ‘LSV Dükkan’ mağazasında ve internet üzerinden satışa sunuluyor. Satışlardan elde edilen gelir ise lösemili çocukların tedavilerine ve ailelerine sağlanan desteklerle değerlendiriliyor. Böylece hastalıkla mücadele sürecini yakından tanıyan kadınlar, hem üretime katılarak ekonomik kazanç elde ediyor hem de aynı zorlukları yaşayan ailelerin yanında yer alıyor.

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‘GELİR ÇOCUKLARIMIZIN TEDAVİLERİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR’

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya, “LÖSEV Dükkan mağazamızda satışa sunduğumuz ürünler, lösemili çocuklarımızın anneleri ve kanser tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan yetişkin hastalarımız tarafından ‘anne’ atölyelerimizde hazırlanıyor. Her biri büyük bir emek ve umutla ortaya çıkarılan bu ürünler bizim için çok kıymetli. Ürünlerin satışından elde edilen gelirin lösemili çocuklarımızın tedavilerinde değerlendiriliyor olması da bu çalışmayı daha anlamlı hale getiriyor” dedi.

‘ÜRÜNLER EL EMEĞİYLE HAZIRLANIYOR’

Sakarya, “Bursa Bilim ve Doğa Köy Enstitümüzde anne mutfak ve anne tekstil atölyesi olmak üzere iki ayrı atölyemiz bulunuyor. Toplam 30 annemiz üretim sürecinde aktif olarak görev alıyor. Bez bebeklerden çantalara, doğal gıda ürünlerinden mantıya kadar birçok farklı ürün annelerimizin el emeğiyle hazırlanıyor. Biz de bu ürünlerin satışını gerçekleştirerek lösemili çocuklarımıza umut oluyoruz” diye konuştu.

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‘MUCİZE VE UMUDUN ADI LÖSEV’

LÖSEV’in 28’inci kuruluş yıl dönümünü de kapsayan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın bu yılki mottosunun ‘Mucize ve Umudun Adı LÖSEV’ olduğunu belirten Aslı Sakarya, “Hastalıkla mücadele eden ve tedavisi devam eden tüm çocuklarımızın umutlarını kaybetmemelerini istiyoruz. Bugün sağlığına kavuşmuş yüzlerce, binlerce çocuğumuz olduğunu onlara her fırsatta hatırlatıyor ve bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Ürünler zaman zaman ev ziyaretlerinde çocuklara hediye olarak da götürülebiliyor. Dileyenler, kadınların ürettiği ürünlerin tamamına mağazamızdan ve internet sitemizden de ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

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‘ÇOCUKLARA BİR FAYDAMIZ DOKUNUYORSA NE MUTLU BİZE’

14 yıl önce meme kanserine yakalanan ve geçirdiği ameliyatla iki memesinin de alındığını anlatan Zeynep Üstüner (57), 8 yıl önce LÖSEV ile tanıştığını söyledi. Ev hanımı olduğu dönemde bir arkadaşının önerisiyle vakfa başvurduğunu belirten Üstüner, başlangıçta yalnızca moral bulmak amacıyla geldiği atölyede yıllardır oyuncak üretimi yaptığını ifade etti. Zeynep Üstüner, “Atölyeye oyuncak dikmek için geldim ve 8 yıldır burada çalışıyorum. Ankara’dan onaylanan oyuncakların kalıpları bize gönderiliyor. Önce bu kalıplara göre kumaşları kesiyoruz, ardından dikim ve birleştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ben şu anda oyuncakların kesim aşamasında görev alıyorum. Yaptığımız işlerle çocuklara bir faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize” dedi.

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‘ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM’

Burada çalışmanın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Üstüner, “El becerisi gerektiren işlerle uğraşırken hastalığı düşünmüyorsunuz. Bir yandan üretim yaparken diğer yandan lösemili çocuklara katkı sağlamak da insana büyük mutluluk veriyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Zaman zaman fiziksel olarak yorulduğum ve artık çalışmayı bırakmayı düşündüğüm oluyor. Ancak lösemili çocuklar aklıma geldiğinde vazgeçiyorum. Onlara destek olabilmek için çalışmaya devam ediyorum. Buradan ayrılmak gerçekten çok zor” diye konuştu.

Geçmişte rahim ağzı kanseri tedavisi gören ve 2019 yılında LÖSEV ile tanışan Nermin Boylu da “Uzun yıllardır dikiş makinesi kullanıyorum. LÖSEV’e geldiğimde atölyedeki makineleri gördüm. O dönem makine kullanan çalışanlardan biri rahatsızlandığı için benden 1-2 hafta yardım etmemi istediler. Ben de kabul ettim ancak o kısa süreli yardım 7 yıla dönüştü. Burada diktiğimiz ürünlerin lösemili çocuklara destek olduğunu öğrendiğimde çalışmaya devam etmeye karar verdim. Çocukları da zaman zaman burada görüyoruz. Onlara katkı sağlayabilmek benim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

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‘ÇOCUKLARA KATKI SAĞLADIĞINI BİLMEK ÇALIŞMA İSTEDİĞİMİZİ ARTIRIYOR’

Atölyede çalışmanın kendisine hem maddi hem manevi katkı sağladığını ifade eden Boylu, “Çalışmaktan çok mutluyuz. Özellikle cumartesi günleri çocuklar buraya geldiğinde onların neşesini görmek bizi daha da motive ediyor. Ürettiğimiz her ürünün çocuklara katkı sağladığını bilmek çalışma isteğimizi artırıyor. Emeğimizin böylesine güzel bir amaca hizmet etmesi bize büyük mutluluk veriyor” dedi.