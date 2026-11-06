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        Nilüfer'de su kesintisi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2026 (CUMARTESİ) tarihinde 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu ve vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Nilüfer'de su kesintisi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2026 (CUMARTESİ) tarihinde 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu ve vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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