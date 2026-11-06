Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2026 (CUMARTESİ) tarihinde 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu ve vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

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