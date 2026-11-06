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        Otomobiliyle, tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

        BURSA'da bir sürücü, otomobiliyle trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Otomobiliyle, tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

        BURSA'da bir sürücü, otomobiliyle trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, 4 Kasım'da akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafikte bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücünün aracına çarpıp kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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