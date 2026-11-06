Otomobiliyle, tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı

BURSA'da bir sürücü, otomobiliyle trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 4 Kasım'da akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafikte bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücünün aracına çarpıp kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.