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        Bursa sanayisinin yeşil dönüşüm vizyonu COP31 zirvesinde

        Kayapa OSB'deki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknolojiyle yeniden üretime kazandırarak, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanında öncülük eden Burpol Polimer, Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) Bursa'yı ve sektörünü temsil edecek .

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bursa sanayisinin yeşil dönüşüm vizyonu COP31 zirvesinde

        Kayapa OSB’deki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknolojiyle yeniden üretime kazandırarak, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanında öncülük eden Burpol Polimer, Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) Bursa’yı ve sektörünü temsil edecek .

        Dünya liderlerini, bakanları, akademisyenleri ve sanayi temsilcilerini bir araya getirecek olan zirvede, 25 yılı aşkın bir süredir plastik geri dönüşümü alanında başarılı çalışmalara imza atan Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım da konuşmacı olarak yer alacak. Yıldırım, zirve kapsamında; 10 Kasım’da "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" ve 15 Kasım’da ise "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" konulu panellerde sunum gerçekleştirecek.

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        Panellerde sürdürülebilir sanayi ve sıfır atık hedeflerine dikkat çekecek olan İlkay Yıldırım, sanayide döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi ve yeşil dönüşümde kadın liderliğinin üstlendiği kritik role ilişkin tecrübelerini küresel katılımcılarla paylaşacak.

        "Gurur duyacağım"

        RePlast Eurasia Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten ve geri dönüşümde Türkiye’yi bir merkez yapma vizyonuyla hareket eden İlkay Yıldırım, "COP31 gibi dünya iklim diplomasisinin kalbinin attığı bir platformda, hem Bursa sanayisinin dönüşüm gücünü hem de döngüsel ekonomide kadın liderliğinin ürettiği katma değeri anlatmaktan gurur duyacağım" dedi.

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        Zirvedeki panellerde, atık olarak görülen kaynakların yenilikçi teknolojiler ile nasıl yeniden ekonomik değere dönüştürülebileceği konusunun ele alınacağını söyleyen Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu :

        "Ben özellikle plastik atıkların yüksek katma değerli sanayi hammaddesine dönüştürülmesi, geri kazanılmış malzemelerin farklı sanayi sektörlerinde yeniden kullanılması, döngüsel üretim modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerin ticari ölçekte yaygınlaştırılması konusunda görüşlerimi açıklayacağım. Ayrıca, geri dönüşüm teknolojilerinin sanayide kaynak verimliliğine, sürdürülebilir üretime ve ekonomik rekabet gücüne katkılarına ilişkin somut uygulama ve deneyimlerimi paylaşacağım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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